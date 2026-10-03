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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 08:36

Painel indica que El Ninõ pode ser um dos mais intensos desde 1950

Painel indica que El Ninõ pode ser um dos mais intensos desde 1950

Painel indica que El Ninõ pode ser um dos mais intensos desde 1950

Agência Brasil
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Agências
O Painel El Niño 2026-2027, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indica em seu boletim nº 4, que há 95% de probabilidade de que o fenômeno alcance intensidade muito forte no trimestre outubro-novembro-dezembro, entre a primavera e o verão no Hemisfério Sul. Caso o cenário se confirme, o evento poderá estar entre os mais intensos registrados desde 1950.

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