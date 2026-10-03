Programação especial celebra os 157 anos do Mercado Público de Porto Alegre

Uma programação especial marca, ao longo de outubro, os 157 anos do Mercado Público de Porto Alegre. As atividades incluem celebrações religiosas, atrações culturais, feiras, eventos gastronômicos e esportivos. O aniversário do Mercado é celebrado em 3 de outubro.
Entre os destaques está o tradicional Parabéns a você, com distribuição de bolo para convidados, permissionários e população, no sábado, 3 de outubro, às 12h, no Centro de Eventos do Mercado Público. Um café da manhã, realizado na manhã desta quinta-feira, detalhou as atrações para marcar data.
As comemorações também ganharam uma decoração especial no prédio histórico. Os corredores internos e os pórticos principais e secundários receberam banners, testeiras e totens alusivos à data. Também foram criadas áreas instagramáveis no térreo e no segundo piso, projetadas para que os visitantes possam registrar e compartilhar momentos das comemorações nas redes sociais.
A decoração foi realizada pela Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, selecionada por meio de edital. Como contrapartida, a empresa poderá inserir sua identificação nos elementos decorativos e utilizar, em suas peças publicitárias, a expressão “Uma empresa parceira de Porto Alegre”, acompanhada do brasão oficial do Município.
Programação de aniversário
Sábado, 2
- 12h – Parabéns e distribuição de bolo para convidados, permissionários e população, no Centro de Eventos;
- 14h – Show de Thiago Ribeiro e Amigos, no segundo piso.
Terça-feira, 6, a Sexta-feira, 9
- Feira do Livro Infantil, no segundo piso.
Quinta-feira, 8
- 17h – Oktoberfest, no Bar Essencial.
Sexta-feira, 9, e Sábado, 10
- Retirada dos kits da Maratona, no Centro de Eventos.
Domingo, 11
- Meia Maratona do Mercado Público, com percurso passando pelo interior do Mercado.
Segunda-feira, 12, a Sexta-feira, 16
- Das 9h às 18h – Feira de Miniaturas.
Quinta-feira, 15
- 17h – Oktoberfest, no Bar Essencial.
Quinta-feira, 22
- 17h – Oktoberfest, no Bar Essencial.
Segunda-feira, 26, a domingo, 31
- Semana de Ofertas do Mercado Público.
Quinta-feira, 29
- 17h – Oktoberfest, no Bar Essencial.
Domingo, 31
- Das 9h às 18h – Feira Mosaico, no segundo piso.