Porto Alegre,

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CapaGeralClima

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:02

Defesa Civil emite alerta para tempestade e vendaval em Porto Alegre

A passagem do sistema pela Região Metropolitana de Porto Alegre está prevista entre as 17h de sábado e as 12h de domingo

A passagem do sistema pela Região Metropolitana de Porto Alegre está prevista entre as 17h de sábado e as 12h de domingo

ISABELLE RIEGER/JC
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JC
A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, nesta sexta-feira (2), um alerta de risco meteorológico alto para tempestade e vendaval, com previsão de instabilidade entre o final da tarde de sábado (3), e o meio-dia de domingo (4). O cenário pode provocar chuva, descargas elétricas, rajadas de vento superiores a 80 km/h e queda pontual e isolada de granizo.

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