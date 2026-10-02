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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 12:45

EUA fecham consulados e brasileiros ficam sem entrevistas de visto e retirada de passaportes

Consulado de Porto Alegre está fechado nesta sexta-feira (2)

Consulado de Porto Alegre está fechado nesta sexta-feira (2)

Consulado dos EUA/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Os Estados Unidos anunciaram, na quinta-feira à noite (1º), a suspensão das atividades da embaixada em Brasília e dos consulados em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Por conta da decisão, brasileiros que tinham entrevistas para obtenção do visto norte-americano ou hora marcada para buscar o passaporte estão impossibilitados de fazê-lo. A medida se dá por questões de segurança, sem especificar quais. A Austrália anunciou, nesta sexta, a mesma decisão.

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