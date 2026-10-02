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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 10:25

Guaíba ultrapassa cota de alerta para inundação na ilha da Pintada

No Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre, a régua de monitoramento do Guaíba marca 2,45 metros

No Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre, a régua de monitoramento do Guaíba marca 2,45 metros

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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O Guaíba atingiu a cota de alerta para inundação na Ilha da Pintada. O nível chegou a 2,26 metros na madrugada de sexta-feira (2). A rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, está alagada. A Defesa Civil de Porto Alegre mantém o alerta de inundação do Guaíba até domingo (4).

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