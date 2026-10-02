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CapaGeralTerras Raras

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 07:49

Pesquisador da Ufrgs aponta Porto Alegre com potencial para terras raras

Estado já tem três cidades com os elementos encontrados: Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Bagé

Estado já tem três cidades com os elementos encontrados: Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Bagé

Gil Leonardi/Agência Minas/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Em alta na economia global, os minerais críticos também ganharam destaque na pauta brasileira, principalmente com a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), instituída pela Lei nº 15.506, sancionada em setembro com foco no adensamento da cadeia produtiva e na transição ecológica. Neste escopo de minerais, que contempla elementos indispensáveis para o desenvolvimento tecnológico, a segurança e a economia de um país, estão as terras raras, um grupo ainda mais seleto de 17 elementos químicos da tabela periódica, também conhecidos como ETRs.

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