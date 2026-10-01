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CapaGeralClima

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:38

Nível do Guaíba em Porto Alegre sobe e ameaça atingir região das Ilhas

Nesta quinta-feira (1), a água já avançou sobre vias mais baixas em trechos da Ilha da Pintada

Nesta quinta-feira (1), a água já avançou sobre vias mais baixas em trechos da Ilha da Pintada

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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Agências
A elevação do nível do lago Guaíba em Porto Alegre fez a Defesa Civil alertar que, até domingo (4), a cota de inundação pode ser atingida na região das ilhas da Capital e em áreas da zona sul.
A prefeitura ordenou o fechamento preventivo de sete comportas do sistema de proteção contra cheias na Zona Norte de Porto Alegre, em galerias que conectam arroios ao rio Gravataí.

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