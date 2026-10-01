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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:01

Domingo de eleições será de tempo nublado em grande parte do RS

Tempo nublado e pouca chuva não impedem votação no RS neste domingo

Tempo nublado e pouca chuva não impedem votação no RS neste domingo

MetSul Meteorologia/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Historicamente sendo um mês muito chuvoso, a chegada de outubro é acompanhada das eleições para deputados, senadores, governadores e presidente da República, que ocorrem neste domingo (04). No entanto, o panorama é de uma frente fria ao sábado, porém, com a possibilidade de chuva até a madrugada de domingo, o que não deve se estender ao longo do dia do pleito em grande parte do Rio Grande do Sul.

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