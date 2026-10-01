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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:19

Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo abre inscrições para edição 2026

Afonso Licks, Roque Reckziegel e Jair Krischke estiveram na sede do JC para divulgar a 43ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo

Afonso Licks, Roque Reckziegel e Jair Krischke estiveram na sede do JC para divulgar a 43ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo

TÂNIA MEINERZ/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
O presidente do Movimento de Justiça Direitos Humanos (MJDH), Jair Krischke, esteve na redação do Jornal do Comércio na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro, para divulgar a abertura das inscrições de trabalhos para a 43ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. A organização da premiação recebe inscrições até o dia 25 de outubro.

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