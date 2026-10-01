Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralRegularização Fundiária

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 17:59

Prefeitura lança Reurb+ para ampliar regularização fundiária em Porto Alegre

A iniciativa muda a forma como a Prefeitura contrata os serviços necessários para a regularização

A iniciativa muda a forma como a Prefeitura contrata os serviços necessários para a regularização

Alex Rocha/PMPA/JC
Compartilhe:
Laura Richa
Laura Richa
A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quinta-feira (01) o Programa Reurb+, criado para ampliar a capacidade de execução dos processos de regularização fundiária na Capital. O programa prevê um investimento inicial de R$ 3.672.054,12 para atender uma demanda de 5.859 lotes já mapeada pelo município. As áreas estão distribuídas pelas 17 regiões do Orçamento Participativo e correspondem a demandas consolidadas desde 2022.

Notícias relacionadas