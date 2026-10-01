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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 13:02

Educandário São João Batista amplia atendimento a pessoas com autismo na Zona Sul

Educandário São João Batista mantém uma atuação voltada ao atendimento gratuito de crianças e adolescentes com deficiência, nas áreas de saúde, educação e reabilitação

Educandário São João Batista mantém uma atuação voltada ao atendimento gratuito de crianças e adolescentes com deficiência, nas áreas de saúde, educação e reabilitação

EDUCANDÁRIO SÃO JOÃO BATISTA/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A ampliação da rede pública de atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) ganha um novo ponto de referência na Zona Sul de Porto Alegre. O Educandário São João Batista inaugura nesta sexta-feira (2), às 9h, o Centro de Atendimento em Saúde (CAS) TEAcolhe-RS, na Rua Tenente Coronel Mário Doert, 200. A nova unidade permitirá ampliar em 150 pacientes a capacidade de atendimento da instituição, com serviços gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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