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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 12:28

Novo traçado da BR-386 em Soledade será liberado para motoristas

Motoristas poderão utilizar novas pistas principais entre os km 245,5 e 247,3

Motoristas poderão utilizar novas pistas principais entre os km 245,5 e 247,3

ViaSul/Divulgação/JC
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Os motoristas que trafegam na BR-386, em Soledade, devem ficar atentos às mudanças na rodovia entre os quilômetros 245,5 e 247,3 a partir desta sexta-feira (2). A ViaSul, concessionária que administra a estrada, informa que a alteração ocorrerá nas proximidades do Stok Center e do Posto Dona Adélia.

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