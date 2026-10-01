Porto Alegre,

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CapaGeralInfraestrutura

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 13:45

Usina do Gasômetro ganha comportas herméticas para reforçar proteção contra cheias

Ao final das instalações será possível fechar 43 pontos do prédio, impedindo a entrada da água

Ao final das instalações será possível fechar 43 pontos do prédio, impedindo a entrada da água

Artur Koch/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A Usina do Gasômetro passa por novas obras para reforçar a proteção contra cheias em Porto Alegre. Iniciada em setembro, a intervenção prevê a instalação de comportas herméticas sobre portas e janelas do prédio histórico. O prefeito Sebastião Melo vistoriou o andamento dos trabalhos na manhã desta quinta-feira (1º).

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