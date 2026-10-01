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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 09:37

Anticiclone derruba temperatura no Sul do País

Rio Grande do Sul com previsão de mínimas atingindo 13°C em Porto Alegre

Rio Grande do Sul com previsão de mínimas atingindo 13°C em Porto Alegre

Agência Brasil
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Agências

Ao longo desta quinta-feira (1º), as nuvens que encobrem a Região Sul do País começam a diminuir por causa da atuação de uma frente fria associada a um anticiclone, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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