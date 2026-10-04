Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:57

Climatologista alerta para alto risco de enchentes até 15 de outubro

El Niño pode aumentar a intensidade das chuvas no Estado até 2027

El Niño pode aumentar a intensidade das chuvas no Estado até 2027

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
O climatologista e geógrafo Pedro Valente – que estuda as grandes precipitações e enchentes no Rio Grande do Sul no último século – alerta para o alto risco de enchentes até o dia 15 de outubro devido ao fenômeno El Niño. Na avaliação de Valente, três períodos geram preocupação: entre 15 de setembro e 15 de outubro; entre 15 de dezembro e 15 de janeiro; e entre 15 de abril e 15 de maio.

Notícias relacionadas