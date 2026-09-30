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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:56

WhatsApp anuncia controles para pais acompanharem grupos de adolescentes

Segundo a empresa, pais e adolescentes poderão configurar os controles juntos, e os responsáveis poderão ajustá-los ou desligá-los depois

Segundo a empresa, pais e adolescentes poderão configurar os controles juntos, e os responsáveis poderão ajustá-los ou desligá-los depois

PIXABAY/DIVULGA??O/JC
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Agências
O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (30) novos controles para que pais e responsáveis acompanhem parte da atividade de adolescentes no aplicativo. Eles poderão receber avisos quando o filho entrar ou sair de um grupo e quando um grupo do qual ele participa crescer significativamente.
Os responsáveis também poderão definir quem vê a foto de perfil do adolescente e quem pode adicioná-lo a grupos. Para tornar essas configurações menos restritivas, o jovem precisará da aprovação de um responsável por meio de um PIN, uma senha numérica definida na ativação dos controles.

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