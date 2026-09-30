CONGREGARH começa em Porto Alegre trazendo debates sobre futuro da gestão com Inteligência Artificial

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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 12:02
Em sua 19ª edição, o evento tem como tema "Quem imagina o futuro?" e segue até sexta-feira na PucrsEdu Rocha/ Divulgação/JC