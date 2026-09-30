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CapaGeralDireitos Humanos

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 12:02

CONGREGARH começa em Porto Alegre trazendo debates sobre futuro da gestão com Inteligência Artificial

Em sua 19ª edição, o evento tem como tema "Quem imagina o futuro?" e segue até sexta-feira na Pucrs

Em sua 19ª edição, o evento tem como tema "Quem imagina o futuro?" e segue até sexta-feira na Pucrs

Edu Rocha/ Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O CONGREGARH 2026 começou nesta quarta-feira (30), em Porto Alegre, reunindo profissionais para discutir os desafios e as transformações no campo da gestão de pessoas. Em sua 19ª edição, o evento tem como tema "Quem imagina o futuro?" e segue até sexta-feira (2), no centro de eventos da Pucrs.

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