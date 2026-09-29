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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:59

Temporal deixa feridos e mais de 6 mil desalojados no Rio Grande do Sul

Tempestades também danificaram mais de 8 mil casas no Estado

Tempestades também danificaram mais de 8 mil casas no Estado

Prefeitura de Santiago/Reprodução/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O temporal com forte queda de granizo que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de segunda-feira (28) e a madrugada de terça-feira (29) afetou diretamente 54.065 pessoas, segundo última atualização da Defesa Civil estadual. 

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