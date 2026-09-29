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CapaGeralEducação

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:54

Atitus anuncia novo hub com objetivo de aproximar startups e indústria

Eduardo Capellari, fundador e reitor da Universidade Atitus, visitou a sede do Jornal do Comércio

Eduardo Capellari, fundador e reitor da Universidade Atitus, visitou a sede do Jornal do Comércio

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A Atitus, instituição de ensino superior privada gaúcha, fundada em 2004, obteve credenciamento do Ministério da Educação (MEC) para atuar como universidade. Marcando este novo momento, anuncia o lançamento do Atitus Health Hub em Porto Alegre. A nova estrutura tem o objetivo de aproximar startups, indústria e fundos de venture capital. O projeto é realizado em parceria com a Eretz.bio, aceleradora do Hospital Israelita Albert Einstein, e oferecerá programas de aceleração voltados para healthtechs da região Sul do Brasil.

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