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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:22

Defesa Civil emite alerta para possível elevação do Guaíba na região das Ilhas e Sul de Porto Alegre

Equipes de monitoramento e orientação já estão em atuação nas áreas sob vigência do alerta

Equipes de monitoramento e orientação já estão em atuação nas áreas sob vigência do alerta

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, nesta terça-feira (29), um alerta hidrológico para risco de elevação do nível do rio Guaíba no bairro Arquipélago e áreas ribeirinhas do Sul e Extremo Sul da capital gaúcha. O alerta é válido até as 12h de domingo (4).

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