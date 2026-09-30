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CapaGeralMobilidade Urbana

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:56

Usuários reclamam da demora para retomada do Aeromóvel

Reconstrução do sistema que liga o trem ao aeroporto deve durar 12 meses

Reconstrução do sistema que liga o trem ao aeroporto deve durar 12 meses

TÂNIA MEINERZ/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Fora de operação desde a enchente de maio de 2024, o aeromóvel da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) entrou em fase de reconstrução. Incluído no Novo PAC – Mobilidade Urbana Sustentável – Médias e Grandes Cidades, o projeto vai receber um investimento de cerca de R$ 40 milhões, com prazo para conclusão do trabalho sendo daqui a 12 meses. Funcionários e passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho reclamam em razão da demora para a reconstrução do sistema.

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