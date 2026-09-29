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CapaGeralClima

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 16:05

Defesa Civil estadual alerta para risco muito alto de inundação do Rio Taquari entre Encantado e Colinas

O comunicado é válido até as 14h45 de quarta-feira (30)

O comunicado é válido até as 14h45 de quarta-feira (30)

Prefeitura de Lajeado/Divulgação/JC
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JC
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, nesta terça-feira (29), um alerta vermelho que aponta risco muito alto de inundação do Rio Taquari entre Encantado e Colinas. O comunicado é válido até as 14h45 de quarta-feira (30).

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