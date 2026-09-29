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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:13

Porto Alegre é reconhecida como "Cidade da Natação em Águas Abertas", mas qualidade do Guaíba ainda limita prática

Segundo o Dmae, atualmente apenas seis pontos do Guaíba são considerados balneáveis em Porto Alegre, sendo três no Belém Novo, e três no Lami

Segundo o Dmae, atualmente apenas seis pontos do Guaíba são considerados balneáveis em Porto Alegre, sendo três no Belém Novo, e três no Lami

TÂNIA MEINERZ/JC
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Laura Richa
Laura Richa
Porto Alegre quer estreitar a relação com o Guaíba também por meio do esporte. O Plenário da Câmara Municipal aprovou, em 16 de setembro, o projeto de lei que declara a Capital como “Cidade da Natação em Águas Abertas”. A proposta, de autoria do vereador Gilson Padeiro (PSDB), busca valorizar a modalidade como instrumento de saúde, lazer e integração social, além de estimular o turismo esportivo e o uso sustentável dos espaços públicos.

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