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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 15:59

WhatsApp é principal meio digital citado em casos de assédio eleitoral, diz TST

Aplicativo é citado em 51 dos 138 analisados em levantamento conduzido pelo Tribunal Superior do Trabalho

Aplicativo é citado em 51 dos 138 analisados em levantamento conduzido pelo Tribunal Superior do Trabalho

Unsplash/Reprodução/JC
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Agências
O WhatsApp foi o meio digital mais citado nos processos de assédio eleitoral analisados em uma pesquisa do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e do CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho). O aplicativo apareceu em 51 dos 138 processos que compõem a amostra qualitativa do estudo, enquanto Facebook e Instagram foram mencionados em 20.
O levantamento buscou fazer um diagnóstico do assédio eleitoral nas relações de trabalho por meio de ações judiciais entre maio de 2023 e dezembro de 2025.

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