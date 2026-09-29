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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 12:03

Estância Harmonia recebe especialistas em Porto Alegre para debate sobre saúde e inovação

Evento idealizado pelo psicólogo Michel Andreola contará com café da manhã ao lado de autoridades públicas e debate dinâmico no formato Talk Médico

Evento idealizado pelo psicólogo Michel Andreola contará com café da manhã ao lado de autoridades públicas e debate dinâmico no formato Talk Médico

Artur Koch/Especial/JC
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JC
JC
No dia 17 de outubro, sábado, a Estância Harmonia, localizada no Parque Harmonia em Porto Alegre, será palco de um encontro que reunirá autoridades governamentais, lideranças institucionais e especialistas da área da saúde. A programação principal seguirá o formato de Talk Médico.

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