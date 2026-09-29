Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralInclusão

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 10:23

TRT-RS promove feira de inclusão para PcD em Porto Alegre

Neste ano, a programação será no formato de uma Feira de Oportunidades, aproximando o público do mercado de trabalho

Neste ano, a programação será no formato de uma Feira de Oportunidades, aproximando o público do mercado de trabalho

TRT4/DIVULGA??O/JC
Compartilhe:
JC
JC
O evento Conexão PcD – Estabelecendo Pontes, que tem como objetivo promover a inclusão e ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência no mundo do trabalho, está marcado para o dia 30 de setembro, das 13h30min às 17h30min. O evento ocorre no foyer do plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), em Porto Alegre. 

Neste ano, a programação será no formato de uma Feira de Oportunidades, promovendo a aproximação do público com empresas, instituições e iniciativas voltadas à empregabilidade, qualificação profissional e acessibilidade. Para participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no site da instituição.

Notícias relacionadas