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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 09:04

Temporal causa estragos em diversas cidades do Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul

Na cidade de São Luiz Gonzaga, temporal provocou destelhou residências e provocou danos em estruturas

Na cidade de São Luiz Gonzaga, temporal provocou destelhou residências e provocou danos em estruturas

MetSul Meteorologia/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul causou diversos estragos em cidades do Noroeste e Missões entre a noite de segunda-feira (28) e a madrugada de terça-feira (29). Em Santo Antônio das Missões, 3 mil pessoas foram afetadas pela instabilidade e os moradores estão com falta de luz.

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