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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 10:14

Nova tarifa do catamarã de R$ 19,15 começa a vigorar nesta terça-feira

Com eventos climáticos, demanda mensal do Catamarã caiu de 71.046 para 42.290 passageiros

Com eventos climáticos, demanda mensal do Catamarã caiu de 71.046 para 42.290 passageiros

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A nova tarifa do catamarã de R$ 19,15, aprovada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), começa a vigorar nesta terça-feira (29). Até então, o valor da viagem que liga Porto Alegre a Guaíba era de R$ 16,90.

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