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CapaGeralClima

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:08

Granizo atinge mais de 4 mil casas em Santiago, Região Central do RS

Condições para tempo severo devem permanecer ao longo desta segunda-feira, com possibilidade de novas ocorrências de chuva intensa, granizo e vendavais

Condições para tempo severo devem permanecer ao longo desta segunda-feira, com possibilidade de novas ocorrências de chuva intensa, granizo e vendavais

FERNANDA FELTES/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A instabilidade já provocou temporais e danos em municípios gaúchos desde a noite de sábado (26). Em Santiago, na Região Central, o granizo de grande tamanho atingiu mais de 4 mil casas. Segundo a MetSul, foi o pior temporal registrado no município desde 2015. A prefeitura deve decretar situação de emergência.

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