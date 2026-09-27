Quadro da barragem São Luiz melhora, e moradores podem voltar para casa

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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 18:20
Trabalho conseguiu evitar o rompimento da estruturaCorsan/Divulgação/JC
A barragem arroio São Luiz, no município de São Marcos, passou da situação de emergência para o estado de alerta, e os moradores retirados preventivamente da área de risco estão liberados para retornar às suas casas. A atualização da situação da estrutura foi feita na tarde deste domingo, pela Corsan.