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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 18:24

Defesa Civil contabiliza 6 óbitos e 75 desabrigados após eventos climáticos extremos

Após vendavais, chuvas, granizos e inundações, foram registradas 184 ocorrências de danos humanos e materiais no Rio Grande do Sul desde 18 de setembro

Após vendavais, chuvas, granizos e inundações, foram registradas 184 ocorrências de danos humanos e materiais no Rio Grande do Sul desde 18 de setembro

Pref. de São Sebastião do Caí/Divulgação/JC
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O Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC) do Rio Grande do Sul registrou, desde o dia 18 de setembro, 184 ocorrências em 175 municípios distintos. O relatório aponta que fenômenos meteorológicos extremos atingiram 682.126 pessoas — entre elas, houve 6 óbitos confirmados, 6 feridos, 75 desabrigados e 4.232 desalojados. Danos materiais também foram registrados, contabilizando 54 casas destruídas, 1.116 danificadas, 5.941 destelhadas e 1.480 alagadas.

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