Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:11

Ministério da Saúde pede incorporação de canetas emagrecedoras ao SUS

Semaglutida e liraglutida são avaliadas para uso no SUS

Semaglutida e liraglutida são avaliadas para uso no SUS

Freepik/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O Ministério da Saúde solicitou, nesta quinta-feira (24), a inclusão de canetas emagrecedoras no Sistema Único de Saúde (SUS) através de um ofício enviado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS. Os medicamentos serão destinados a pacientes com obesidade.

Notícias relacionadas