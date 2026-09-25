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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 17:10

Chuvas devem voltar a atingir o Rio Grande do Sul neste fim de semana

Defesa Civil alerta para possibilidade de cheias de rios e alagamentos

Defesa Civil alerta para possibilidade de cheias de rios e alagamentos

Pedro Piegas/PMPA/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Após o forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no início da semana, novas tempestades com queda de granizo, chuva intensa e fortes rajadas de vento devem voltar a atuar sobre o Estado a partir da noite desta sexta-feira (25). 

De acordo com a Defesa Civil, entre a noite de sexta e a madrugada de sábado (26), há condições para temporais isolados com queda de granizo em áreas do Sul e do Litoral Médio.

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