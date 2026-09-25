Porto Alegre,

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CapaGeralSegurança

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:04

Patrulha Escolar amplia atuação da Guarda Municipal nas escolas de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo afirmou que o reforço da Patrulha Escolar não reduzirá a atuação da Guarda em outras regiões da cidade

O prefeito Sebastião Melo afirmou que o reforço da Patrulha Escolar não reduzirá a atuação da Guarda em outras regiões da cidade

Alex Rocha/PMPA/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta sexta-feira (25) a Patrulha Escolar, iniciativa que contará com 16 viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) destinadas ao atendimento de mais de 300 escolas municipais e conveniadas da Capital. O programa tem como objetivo ampliar a presença dos agentes nas comunidades escolares, fortalecer a prevenção e garantir mais segurança para estudantes, professores e funcionários.

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