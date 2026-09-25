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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 13:48

Árvores passam a "conversar" com visitantes por meio de IA em Porto Alegre

São mais de 10 exemplares de árvores espalhadas nos parques Farroupilha, Alfândega, Marinha do Brasil e Parcão

São mais de 10 exemplares de árvores espalhadas nos parques Farroupilha, Alfândega, Marinha do Brasil e Parcão

Sérgio Louruz/Smamus/Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Árvores do Parque Farroupilha, a Redenção, em Porto Alegre, passaram a “conversar” com os visitantes por meio de inteligência artificial (IA). A iniciativa, inaugurada pela prefeitura nesta sexta-feira (25), selecionou 12 exemplares de espécies presentes em parques e praças da Capital para um experimento que permite ao público fazer perguntas e conhecer mais sobre a importância delas na natureza.

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