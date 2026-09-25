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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 12:18

Primeira onda de calor do El Niño pode ter até 45ºC neste fim de semana

Calor afetará vários estados, com máximas que podem ficar entre 43ºC e 45ºC

Calor afetará vários estados, com máximas que podem ficar entre 43ºC e 45ºC

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Agências
A MetSul Meteorologia alerta que a primeira poderosa onda de calor do El Niño chega neste final de semana no Brasil. O calor afetará vários estados, com máximas que podem ficar entre 43ºC e 45ºC.

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