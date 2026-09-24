Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 19:54

Segurança de pacientes é debatida no último dia do Health Meeting

Debatedores apontam desigualdades e soluções para o setor

Debatedores apontam desigualdades e soluções para o setor

Joaquim Porto/Especial/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
Aconteceu entre os dias 22 e 24 deste mês, a quarta edição do Health Meeting Brasil, realizado pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa), o evento liga conhecimento, gestão, tecnologia e negócios, para fortalecer o sistema de saúde. A 6ª Jornada Internacional de Segurança do Paciente destacou maneiras e processos para melhorar e deixar a área mais estruturada.

Notícias relacionadas