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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 20:02

Tempo seco eleva as temperaturas em todo o Rio Grande do Sul

Fim de semana terá um sábado proveitoso para atividades ao ar livre em Porto Alegre

Fim de semana terá um sábado proveitoso para atividades ao ar livre em Porto Alegre

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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O vento norte propicia um amanhecer mais ameno no Rio Grande do Sul, com mínimas mais altas em relação aos últimos dias no primeiro final de semana da primavera. O frio perde força com potencial para formação de densos nevoeiros nas primeiras horas da manhã. A mínima oscilará ao redor de 16 a 18°C em muitas áreas. Em partes da Serra e do Sul, a mínima poderá baixar de 10°C. 

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