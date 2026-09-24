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CapaGeralEducação

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:48

Pucrs espera receber 10 mil pessoas no Open Campus, nesta sexta-feira

Expectativa da Pucrs é receber cerca de 10 mil pessoas nesta sexta-feira (25)

Expectativa da Pucrs é receber cerca de 10 mil pessoas nesta sexta-feira (25)

Pucrs/Divulgação/JC
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JC
JC
O Open Campus 2026 da Pucrs acontece nesta sexta-feira (25), das 8h às 17h30min, no campus da Universidade, em Porto Alegre. Com mais de 190 atividades gratuitas, o evento é voltado a estudantes do Ensino Médio que estão escolhendo qual carreira seguir e querem conhecer de perto diferentes possibilidades de formação. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo site da PUCRS, onde também está disponível a programação completa.

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