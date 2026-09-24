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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 16:58

Quinta morte relacionada às chuvas no RS é confirmada pela Defesa Civil

Vítima é homem de 40 anos morador de Charqueadas

Vítima é homem de 40 anos morador de Charqueadas

PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta quinta-feira (24), o quinto óbito ligado às tempestades que atingiram o Estado na madrugada de segunda-feira (21). 

Trata-se de um homem de 40 anos do município de Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ainda na segunda-feira, ele foi vítima de uma descarga elétrica após entrar em contato com um cabo de alta tensão. Após o incidente, ele foi socorrido e estava internado, mas morreu nesta quinta-feira.

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