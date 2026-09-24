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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 13:50

Spaan completa 95 anos com foco em acolhimento e sustentabilidade

A estrutura da Spaan ocupa mais de seis mil metros quadrados de área construída e reúne ambientes destinados tanto ao atendimento quanto à convivência dos moradores.

A estrutura da Spaan ocupa mais de seis mil metros quadrados de área construída e reúne ambientes destinados tanto ao atendimento quanto à convivência dos moradores.

EDUARDO TAVARES/COMUNICAÇÃO SPAAN/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) completa 95 anos em 2026 com uma trajetória dedicada ao acolhimento e à proteção de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre. Fundada em 21 de agosto de 1931 pelo Rotary Clube Porto Alegre, a instituição surgiu com a missão de atender pessoas necessitadas e, ao longo de quase um século, consolidou-se como uma referência no atendimento a idosos, oferecendo moradia, alimentação, cuidados de saúde e atividades voltadas à convivência e à qualidade de vida.

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