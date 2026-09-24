Spaan completa 95 anos com foco em acolhimento e sustentabilidade

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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 13:50
A estrutura da Spaan ocupa mais de seis mil metros quadrados de área construída e reúne ambientes destinados tanto ao atendimento quanto à convivência dos moradores.EDUARDO TAVARES/COMUNICAÇÃO SPAAN/JC