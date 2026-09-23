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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:41

Suspensão do Piseg provoca perda de R$ 12 milhões mensais ao Estado

Futuro da segurança pública do Estado entra em debate

Futuro da segurança pública do Estado entra em debate

Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Desde março deste ano, o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg/RS) está interditado por precaução jurídica, deixando de arrecadar cerca de R$ 12 milhões por mês. A Secretaria de Segurança Pública do RS optou por suspender o programa alegando divergência de entendimento da lei, e que a medida busca garantir segurança jurídica e evitar inconsistências até que haja uma definição clara sobre a aplicação da nova legislação. Com isso, a segurança pública gaúcha pode ser fortemente afetada.

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