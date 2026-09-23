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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:40

Porto Alegre tem 1,8 milhão de árvores em áreas públicas, segundo a Smamus

Dados consideram exemplares no sistema viário, praças e parques e em unidades de conservação

Dados consideram exemplares no sistema viário, praças e parques e em unidades de conservação

TÂNIA MEINERZ/JC
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Laura Richa
Laura Richa
Porto Alegre tem uma estimativa de 1.797.065 árvores em áreas públicas, segundo o inventário arbóreo apresentado nesta quarta-feira (23) pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

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