Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 16:10

Defesa Civil monitora nível do Guaíba nas ilhas após alerta hidrológico

Na madrugada desta quarta, nível atingiu 2,02 metros na Ilha da Pintada

Na madrugada desta quarta, nível atingiu 2,02 metros na Ilha da Pintada

Alessandra Xavier/ Especial/JC
Compartilhe:
Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Defesa Civil de Porto Alegre instaurou, na manhã desta quarta-feira (23), um Posto de Comando na praça da Ilha da Pintada para monitorar os níveis de elevação do Guaíba. Na tarde de terça-feira (22), o órgão divulgou um alerta hidrológico para elevação do Guaíba no bairro Arquipélago e nas regiões Sul e Extremo Sul da capital, com possibilidade de inundações. O alerta é válido até as 10h desta sexta-feira (25).

Notícias relacionadas