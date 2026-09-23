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CapaGeralSaúde

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 12:51

Com foco no futuro longevo, painel no Health Meeting debate estrutura e políticas para idosos

Painel reuniu representantes, entre instituições de saúde e poder público da Capital, para debater o envelhecimento da população

Painel reuniu representantes, entre instituições de saúde e poder público da Capital, para debater o envelhecimento da população

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O aumento da população idosa e a necessidade de ampliar as ações voltadas à qualidade de vida foram os principais temas abordados no painel "Como o Governo, Empresas e a Sociedade estão se preparando para o Futuro Longevo!". O encontro integrou a programação do Health Meeting 2026, encontro voltado à integração com o ecossistema de saúde que segue até 24 de setembro, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

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