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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:06

Primeiro amanhecer da primavera tem frio abaixo de zero

No Estado, Sant'Ana do Livramento anotou temperaturas negativas de -1,1ºC

No Estado, Sant'Ana do Livramento anotou temperaturas negativas de -1,1ºC

Dani Barcellos/Especial/JC
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Agências
O inverno acabou, mas o frio não nos deixou. O Rio Grande do Sul teve temperatura abaixo de zero neste primeiro amanhecer da primavera e formação de geada em várias cidades do interior do Estado.

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