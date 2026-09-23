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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 08:47

Brasil registra recorde de mortes em acidentes de helicóptero

Mortes em helicópteros representam 43% dos óbitos em acidentes aéreos no país neste ano

Mortes em helicópteros representam 43% dos óbitos em acidentes aéreos no país neste ano

ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O número de mortos em acidentes de helicópteros no Brasil em 2026 é o maior ao menos desde 2018, quando começou a série histórica estatística publicada pela Aeronáutica. Até esta terça-feira (22), quando cinco pessoas morreram em um acidente em Santa Catarina — entre as vítimas estava o cantor Rick — foram 21 óbitos em cinco acidentes fatais.
O número supera a marca de 16 mortes de todo 2018, até então o ano com a maior quantidade de vítimas. Durante todo o ano passado ocorreram sete mortes. Em 2024 foram 15 registros. Os dados fazem parte do Painel Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira.

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