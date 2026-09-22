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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 21:25

Evento gratuito para estudantes e professores debate o uso dos jogos de RPG na educação

A programação apresentará experiências desenvolvidas pelo Clube Arcanos e diferentes possibilidades de utilização dos jogos no contexto educacional

A programação apresentará experiências desenvolvidas pelo Clube Arcanos e diferentes possibilidades de utilização dos jogos no contexto educacional

Colégio Farroupilha/Divulgação/JC
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Estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, e professores, de diferentes instituições poderão participar gratuitamente do Conclave Arcano, evento promovido pelo Clube Arcanos do Colégio Farroupilha, de Porto Alegre.

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