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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:42

Inovação gaúcha oferece suporte após desastres climáticos

Estação oferece Wi-Fi, energia, câmeras, lâmpadas e envio de alertas

Estação oferece Wi-Fi, energia, câmeras, lâmpadas e envio de alertas

Blue Station/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Desenvolvida a partir das enchentes de maio de 2024, a tecnologia gaúcha de Guaporé, no Vale do Taquari, Blue Station é uma estação autônoma de inteligência, comunicação e energia para auxiliar a população e órgãos públicos em momentos de desastres climáticos. Demonstrações públicas estão sendo realizadas, para que as comunidades possam testar o equipamento.

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