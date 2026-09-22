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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 13:18

Bombeiros encontram destroços de helicóptero do cantor Rick em Santa Catarina

As equipes iniciaram os trabalhos para retirar os corpos do local, eles serão encaminhados para identificação e realização das perícias

As equipes iniciaram os trabalhos para retirar os corpos do local, eles serão encaminhados para identificação e realização das perícias

Redes Sociais/Reprodução/JC
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Agências
O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina encontrou no fim da manhã desta terça-feira (22) os destroços do helicóptero do cantor Rick. A aeronave era procurada desde a segunda-feira (21) quando partiu de Porto Belo, no litoral, com destino a São Joaquim, na serra. Segundo a corporação, cinco óbitos foram confirmados e não há sobreviventes.

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